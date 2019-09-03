«Какой вы уполномоченный?»: Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену

Вице-премьер Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.

Как рассказал Мутко, местные предприниматели до сих пор не получили средства, которые направят на восстановление домов, пострадавших от паводка. Причиной тому стало отсутствие необходимых актов.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете?», - возмутился вице-премьер.

Он потребовал, чтобы нужные документы были срочно переданы предпринимателям.