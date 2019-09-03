Умерла актриса Зинаида Славина

На 80-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки».

Причина смерти актрисы не уточняется. Дата и место прощания будет объявлена позже.

Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году она закончила театральное училище имени Щукина. Актриса выступала в Театре на Таганке, за свою карьеру она отыграла более чем 1600 спектаклей. В 1986 году Славиной присвоили звание народной артистки РСФСР.

Зрители помнять ее по ролям в таких фильмах, как «Иван да Марья», «Дорога к морю», «Новенькая», «Салют, Мария!» и «Мартин Иден».