Оглашен первый приговор по делу о несанкционированной акции в Москве

Тверской суд Москвы приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии. Мужчину обвиняют в нападении на силовиков в ходе несанкционированной акции 27 июля.

По данным следствия, он распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. Мужчина был оперативно задержан.

Спустя время Подкопаев признал свою вину. В связи с этим судебный процесс проходил в особом порядке.

«Приговором суда Подкопаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении СК РФ.

Ранее СК прекратил преследование пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, так как в их действии не было выявлено состава преступления.