Культурная программа и деликатесы: как готовятся к ВЭФ-2019

Во Владивостоке идет подготовка к деловой программе Восточного экономического форума. Посетителей ожидает около полусотни различных мероприятий. В них примут участие более восьми тысяч делегатов из 65 стран.

Сейчас форум встречает гостей развлекательной программой и вкусной едой. Каждый регион старается представить свой деликатес.

Функционирует и выставка «Улицы дальнего востока», задача которой заключается в привлечении инвесторов.

Спортивные состязания и новые технологии, национальные продукты и ремесла. Каждый регион представляет что-то новое.

Бурятия в этом году впервые принимает участие в форуме. Рядом с ее стендом - два новых вертолета. Это санитарный Ка-226Т и многоцелевой вертолет Ми-171А2, представляющий собой результат глубокой модернизации Ми-8.

Центральным событием культурной программы форума обещает стать демонстрация одной из ранних работ Сандро Боттичелли «Мадонна Делла Лоджиа». В Россию из Италии ее привезут впервые.

До 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников форума. В субботу, 7 сентября, запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и молодежных организаций, после чего ВЭФ откроют для всех желающих.