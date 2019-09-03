СК прекратил преследование пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Решение принято по результатам правовой оценки всех материалов.
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Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отсутствие состава преступления было выявлено в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.
В ходе расследования сотрудники СК изучили все материалы, включая записи с камер видеонаблюдения.
Документы переправлены в управление МВД, так как в действиях граждан усматриваются «признаки административного правонарушения».
Ранее суд признал виновным в экстремизме блогера Владислава Синицу. Его приговорили к пяти годам колонии.