СК прекратил преследование пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отсутствие состава преступления было выявлено в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

В ходе расследования сотрудники СК изучили все материалы, включая записи с камер видеонаблюдения.

Документы переправлены в управление МВД, так как в действиях граждан усматриваются «признаки административного правонарушения».

Ранее суд признал виновным в экстремизме блогера Владислава Синицу. Его приговорили к пяти годам колонии.