Адвокат экс-футболистов сборной РФ раскрыл детали иска о многомиллионном хищении

Коллективный иск от экс-футболистов сборной России к МВД был передан в Замоскворецкий суд города Москвы.

Сразу несколько спортсменов - Евгений Алдонин, Дмитрий Хозлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка, Дмитрий Кирпиченко и Евгений Сычев - заявили, что потеряли десятки миллионов рублей из-за мошеннических действий сотрудников банка «Замоскворецкий». Еще пять лет назад они подали иск против банка, однако не получили статуса потерпевших по делу о хищении.

«По прошествии пяти лет, как выяснилось, следствием не были проведены даже первоначальные следственные действия: не взяты документы, не проведено ни одного обыска», - рассказал «Звезде» адвокат потерпевших Александр Бурчук.

Слушание назначено на 10 сентября.

«Дело не расследовалось на протяжении пяти лет. Сейчас, надеюсь, все сдвинется», - добавил футболист Евгений Алдонин.

Все материалы были переданы в МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев поручил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову провести проверку в отношении лиц, ранее занимающихся расследованием дела.