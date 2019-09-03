Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности депутатов. Это решение поддержали 373 народных избранника, при необходимом минимуме в 300 голосов.

До голосования в парламенте выступил президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что вопрос о депутатской неприкосновенности давно назрел, и попросил депутатов принять соответствующий закон, сообщается на официальном сайте Парламента.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был принят в ночь на 30 августа во время первого заседания Рады нового созыва. Тогда инициативу поддержали 363 депутата. Если документ подпишет Владимир Зеленский, то он вступит в силу 1 января 2020 года

Ранее президент Украины внес для внеочередного рассмотрения Верховной радой 19 законопроектов, ряд которых предполагает поправки к десяти статьям конституции.

Владимир Зеленский предложил сократить число депутатов с 450 человек до 300. И дополнить список причин досрочного прекращения полномочий народных избранников двумя пунктами: пропуск более трети заседаний без уважительной причины и доказанный факт голосования вместо другого депутата.