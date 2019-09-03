В посольстве РФ возмутились словами Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемыми высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР в восточной части Польши с нацистской агрессией.

Напомним, британский политик выступил с видеообращением, которое опубликовал на своей странице в Twitter. В нем он затронул обстоятельства начала Второй мировой войны, отметив, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

«Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши», - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Пресс-секретарь посольства добавил, что большая часть россиян и англичан, говоря о Второй мировой войне, чтят советско-британский союз.