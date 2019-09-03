Жители Беслана несут цветы к школе, где 15 лет назад произошел теракт

Жители Беслана почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1.

Горожане несут цветы, мягкие игрушки и свечи к учебному учреждению.

На месте прошла литургия, после чего была объявлена минута молчания.

15 лет назад террористы захватили в школе Беслана больше тысячи детей, родителей и учителей. Три дня заложников держали в спортзале, а третьего сентября в здании прогремели два взрыва.

В результате трагедии погибли более 300 заложников. Почти все террористы были уничтожены, единственный оставшийся в живых получил пожизненный срок.