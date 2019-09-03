Жители Беслана несут цветы к школе, где 15 лет назад произошел теракт
В этот день, 3 сентября, 15 лет назад начался штурм школы, которую захватили боевики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Жители Беслана почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1.
Горожане несут цветы, мягкие игрушки и свечи к учебному учреждению.
На месте прошла литургия, после чего была объявлена минута молчания.
15 лет назад террористы захватили в школе Беслана больше тысячи детей, родителей и учителей. Три дня заложников держали в спортзале, а третьего сентября в здании прогремели два взрыва.
В результате трагедии погибли более 300 заложников. Почти все террористы были уничтожены, единственный оставшийся в живых получил пожизненный срок.