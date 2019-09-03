В Минпромторге опровергли сообщение об отказе развития укороченной версии SSJ

Сообщение об отказе развития укороченной версии Sukhoi SuperJet (SSJ) не соответствует действительности, об этом заявили «Звезде» в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ведомстве уточнили, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается ими как перспектива развития программы, пилотный проект частно-государственного партнерства в области авиастроения.

«Наши расчеты по итогам разработки аванпроекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях», - уточнили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что для повышения конкуренции в поставках были запущены совместно с авиапроизводителями проекты по созданию отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий. В общей сложности - 34 самолетных системы и бортового оборудования. В дальнейшем, если будет развита региональная система ППО, наличие инвестиций и якорного заказа, то в ведомстве планируют запуск укороченной коммерческой версии.