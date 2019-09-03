«Ульи» 2050 года: в каких квартирах будут жить в будущем

К 2050 году 95% населения Земли будут проживать в городах, что неизбежно повлияет на размеры квартир: они будут уменьшаться. Архитектор Анастасия Колчина прогнозирует, что среднестатистическая жилплощадь лишится функциональных зон: кухонь и мест под стиральную машину. При этом размер квартиры может составлять всего 8-9 квадратных метров.

По мнению архитектора, кухни уйдут в прошлое, так как горожане перестанут готовить дома, а на отказ от стиральных машин повлияет забота об экологии.

«Человечество постепенно съезжается в города: к 2050-му, по официальным данным, горожанами станут 95% жителей Земли и большая часть населения будет сосредоточена в 10-15 крупнейших мегаполисах», - пишет Forbes.

Уже сейчас проект жилья в Токио на 8 квадратных метрах, квартира-трансформер китайского архитектора Гэри Чанга и лондонские «кохаузинги» доказывают, что можно при желании обойтись немногим. При этом, что касается декора, в моду может вернуться стиль Наполеона III, который жители будут воплощать в своих жилищах, считает Колчина.

Как следует из аналитической записки Центробанка, опубликованной летом 2019 года, в 11 российских регионах на одного человека приходится 21 квадратный метр жилья. Еще в двух регионах - менее 15 квадратных метров.