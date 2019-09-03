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Экс-футболисты сборной РФ подали иск о хищении десятков миллионов рублей

Дарья Михалина
11:40 03.09.2019
Уголовное дело о мошенничестве против банка «Замоскворецкий» было возбуждено пять лет назад по заявлению нескольких вкладчиков, в числе которых бывшие футболисты сборной России.
Экс-футболисты сборной РФ подали иск о хищении десятков миллионов рублей
© Фото: Artur Cupak, imageBROKER.com, Demian Stringer, ZUMA, Globallookpress

Глава МВД Владимир Колокольцев поручил начальнику Следственного департамента МВД Александру Романову провести проверку в отношении лиц, занимающихся расследованием уголовного дела о хищениях средств в банке «Замоскворецкий».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, схема по выводу денег действовала с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года. Опираясь на поддельные документы, банк выдавал кредиты мошенникам. В общей сложности после отзыва у «Замоскворецкого» лицензии была обнаружен недостаток средств на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в банке также хранились финансы известных футболистов. Им был нанесен ущерб на сумму 12 миллионов долларов. Тем не менее, спортсмены не получили статуса потерпевших по делу о хищении и связи с этим не имеют права подавать иск о возмещении ущерба.

Адвокаты спортсменов настаивают на том, что расследование по делу велось недобросовестно. В связи с этим футболисты подали повторный иск в МВД. Евгений Алдонин выступил с требованием вернуть ему около 50 миллионов рублей. Спустя время коллективный иск также подали Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка.

«В ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В случае установления вины сотрудников привлекут к ответственности.

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