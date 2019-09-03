Россия и Монголия заключили бессрочный договор о дружбе

Президенты России и Монголии, Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга, подписали договор о бессрочных дружеских отношениях между двумя странами.

Российский лидер прибыл в Монголию с официальным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Владимир Путин назвал народы двух стран братскими и отметил, что сторонам удалось договориться по нескольким вопросам, в том числе и о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Переговоры лидеров двух стран прошли тет-а-тет в Улан-Баторе. Но вместо кабинета Государственного дворца Путин и Баттулга встретились в традиционном монгольском жилище – юрте, которую установили на 5-м этаже.

Ранее Владимир Путин пригласил своего монгольского коллегу в Россию на торжества, которые будут проходить в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.