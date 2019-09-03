Суд приговорил блогера Синицу к 5 годам колонии за экстремизм

Пять лет колонии получил блогер Владислав Синица, который обвинялся в экстремизме из-за размещенной в Twitter записи с угрозами в адрес детей сотрудников полиции и Росгвардии. Соответствующее решение приняла судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова, пишет РИА Новости.

Ранее гособвинение потребовало для блогера 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом сам Синица не признавал себя виновным.

По версии следствия, в Twitter 30-летний местный житель Люберец написал сообщение под псевдонимом Макс Стеклов, в котором «фактически призвал к насильственным действиям в отношении детей правоохранителей». Следователями было возбуждено дело по статье «Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия».