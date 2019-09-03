СК РФ заявил о причастности командира ВСУ к обстрелу ОБСЕ и журналиста

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов причастен к артиллерийскому обстрелу жителей Коминтерново, произошедшему 1 сентября 2019 года. Об этом заявили в Главном следственном управлении СК РФ. Расследование уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ) в отношении мирных граждан юго-востока Украины продолжается.

«На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что 1 сентября, примерно в 12:15 по местному времени, населенный пункт Коминтерново, расположенный в самопровозглашенной ДНР, подвергся гранатометному и стрелковому обстрелу.

«Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По счастливой случайности они не пострадали, потому что успели укрыться от обстрела в безопасном месте», - заявили в СК РФ.

На данный момент по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные и следственные действия для установления других должностных лиц командующего состава ВСУ, причастных к подобным преступлениям.