В Москву возвращается летняя жара
Воздух 3 сентября прогреется до 25 градусов.
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Сегодня, 3 сентября, в столице ожидается потепление.
«Температура воздуха превысит отметку 25 градусов в Москве и по области - от 22 до 27 градусов», - рассказала «Звезде» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Осадков не ожидается, а скорость ветра не превысит пяти метров в секунду.
«Среднесуточная погода за 3 сентября будет выше климатической нормы градусов на пять, и по характеру погода будет больше подходить середине июля», - заключила специалист.