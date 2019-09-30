Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила за диалог с Россией

Украинские власти не могут вечно игнорировать своих российских коллег и отказываться от общения с россиянами. С таким заявлением выступила глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», - рассказала парламентарий в интервью изданию «Левый берег».

Между тем решение Киева покинуть ПАСЕ она назвала обоснованным и последовательным, поскольку в противном случае украинская делегация стала бы частью «несправедливого процесса по возвращению России».

На следующей сессии ПАСЕ Ясько собирается присутствовать в качестве гостя, сообщает РБК.

Ранее делегация Украины официально отказалась от участия в заседаниях Ассамблеи в знак протеста против возвращения России. Такое же решение приняли Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.