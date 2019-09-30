«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Гидрометцентр сообщил о «желтом» уровне опасности в Москве и Подмосковье в связи с погодными условиями. В столице и области несколько дней будет дуть порывистый ветер.

Предупреждение действует с 9:00 понедельника, 30 сентября до 9:00 среды, 2 октября. Это следует из прогностической карты, размещенной на сайте ведомства.

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Отметим, что всего существует четыре уровня погодной опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и самый высокий - «красный».

Также объявлен «желтый» уровень погодной опасности в Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в течение нескольких дней пройдут ливни.