На похороны Жака Ширака приедут около 80 зарубежных лидеров

Мировые лидеры съезжаются в Париж для прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Официальную траурную церемонию, которая пройдет в церкви Сен-Сюльпис, посетит и глава РФ Владимир Путин. Всего ожидается прибытие около 80 мировых лидеров, пишет ТАСС.

Накануне, 29 сентября, отдать дань уважения экс-президенту пришли тысячи французов. Церемония неофициальная, она прошла на территории исторического Дома инвалидов. Очередь из людей растянулась на сотни метров. Желающие проститься с Шираком проводили на улице по несколько часов под дождем.

«Он (Ширак) был хорошим человеком, близким к своим соотечественникам, и теперь мы отдаем ему должное», - уверена местная жительница. «Я всегда восхищался этим человеком - он был популярным, теплым и доступным. И в значительной степени он представлял "Реюньон", откуда я родом. Вот почему я хотел приехать сюда, чтобы отдать дань уважения», - рассказал один из приехавших проститься с Шираком.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. Жак Ширак умер в минувший четверг в возрасте 86 лет. Пост президента он занимал с 1995 по 2007 годы. Похоронят бывшего лидера сегодня на кладбище Монпарнас рядом с местом, где покоится его старшая дочь.