Пришла зима: в трех сибирских регионах выпал первый снег

Последний день первого осеннего месяца удивил жителей нескольких сибирских регионов. Сразу в трех областях России выпал мокрый снег: в Новосибирской, Кемеровской и Томской.

Интенсивность выпадения осадков составила от одного до шести миллиметров, сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин. Он отметил, что снег в конце сентября для сибирских регионов - это вполне нормальное явление.

«Гидрометцентр фиксировал выпадение мокрого снега в Новосибирской области, в Кемеровской области, в Томской области», - приводит ТАСС его слова.

Снежная погода продержится в регионах недолго, уже с 1 октября ожидаются потепление, приход антициклона и прекращение снега.

Тем временем жители Томской области сообщают в социальных сетях, что из-за выпадения осадков на дорогах начала образовываться ледяная корка.