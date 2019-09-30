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Западным журналистам показали, как идет восстановление Сирии

Андрей Аркадьев
06:56 30.09.2019
Представители ведущих мировых СМИ убедились в том, что в стране при поддержке правительства восстанавливаются дома, предприятия, городская инфраструктура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Более полусотни зарубежных журналистов, которые прибыли в Сирию по приглашению Минобороны России, увидели, как восстанавливается республика.

Представители международных СМИ побывали в Алеппо, на территории самого крупного в мире крытого рынка Аль-Мадина, протяженность которого превышает 13 километров. Сейчас там полным ходом идут строительные работы. Чтобы вернуть историческому центру прежний вид, люди разбирают завалы в поисках камней, пригодных для дальнейшей реставрации.

«Три года назад здесь почти все разрушено, а сейчас производство ведется. Здесь работают больше тысячи работников, и женщин, и мужчин. Создаются рабочие места, восстанавливаются разрушенные районы», - рассказал корреспондент CCTV Сун Яо.

Алеппо - финальная точка в поездке зарубежных журналистов по арабской республике. Почти за неделю до этого они побывали в недавно освобожденных районах на севере Сирии, прошли по извилистым тоннелям подземных крепостей боевиков, изучили российскую авиабазу Хмеймим и пункт базирования в Тартусе. Сирийская сторона вместе с российским министерством обороны вновь продемонстрировали открытость для того, чтобы весь мир узнал о реальном положении вещей в стране.

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