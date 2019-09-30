Цены на молочную продукцию могут вырасти в России с ноября

Россияне могут столкнуться с подорожанием молочной продукции уже в ноябре этого года. Скачок цен ожидается на 10-12%.

Возможное подорожание товаров связано с запуском электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), а также с экспериментом по маркировке. Обе системы направлены на борьбу с фальсификатом.

С ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут включены в систему «Меркурий» - на них нужно будет обязательно оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты.

Также в торговых сетях запустят эксперимент по маркировке молочной продукции, соответственно, нагрузка на предпринимателей увеличится и конечная стоимость товаров вырастет.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что мероприятия по введению ЭВС бесполезны, потому что вся молочная продукция подвергается термической обработке. Также не учитывается движение товаров растительного происхождения, которые используются при производстве фальсификатов.