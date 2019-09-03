Ушедшего из дома после ссоры с мамой 9-летнего мальчика нашли мертвым под Калугой

В Калужской области обнаружено тело утонувшего девятилетнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с матерью. Трагедия произошла в Кирове, говорится в сообщении СУ СК РФ по Калужской области.

Известно, что 31 августа мальчик вместе с матерью и братом пошли в гости. Там ребенок поссорился с мамой и убежал из дома, так и не вернувшись обратно. В целях поиска мальчика следственные органы возбудили уголовное дело.

«По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка, а также проводят судебно-медицинскую экспертизу. По итогам расследования действиям матери мальчика будет дана правовая оценка.