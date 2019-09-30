Суд арестовал шестерых задержанных браконьеров из КНДР
Моряки из Северной Кореи заключены под стражу на два месяца.
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Шесть браконьеров из Северной Кореи, которые напали на пограничников в Приморье, были арестованы на два месяца. Такое решение в понедельник, 30 сентября, вынес Находкинский городской суд.
Разбирательство по данному инциденту продолжается. По делу проходят еще четверо человек. Меру пресечения для них выберут сегодня, сообщает ТАСС.
Напомним, 17 сентября в Японском море были задержаны два северокорейских судна, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР, которые занимались браконьерством на территории РФ.
Браконьеры оказали сопротивление и открыли огонь по российским пограничникам. В результате четверо российских пограничников были ранены. Среди рыбаков тоже есть пострадавшие.