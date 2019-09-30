Суд арестовал шестерых задержанных браконьеров из КНДР

Шесть браконьеров из Северной Кореи, которые напали на пограничников в Приморье, были арестованы на два месяца. Такое решение в понедельник, 30 сентября, вынес Находкинский городской суд.

Разбирательство по данному инциденту продолжается. По делу проходят еще четверо человек. Меру пресечения для них выберут сегодня, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 сентября в Японском море были задержаны два северокорейских судна, 11 мотоботов и 161 гражданина КНДР, которые занимались браконьерством на территории РФ.

Браконьеры оказали сопротивление и открыли огонь по российским пограничникам. В результате четверо российских пограничников были ранены. Среди рыбаков тоже есть пострадавшие.