В Самаре жители устроили потасовку на распродаже напольных весов

Распродажа переросла в потасовку в Самаре - там в одном из торговых центров установили экстремальную скидку на напольные весы.

Прибор для взвешивания по 99 рублей вызвал настоящий ажиотаж. Народ стал набирать товар по несколько штук, причем крики о том, что в толпе есть дети, никого не останавливали. По счастливой случайности травм удалось избежать.

А в Нижнекамске давку вызвали блендеры, но уже по 199 рублей. На видео, опубликованном в одной из соцсетей, хорошо различимо, как посетители в своем стремлении схватить дешевый прибор расталкивают друг друга. Вероятнее всего толпу подогрел и тот факт, что скидочный товар продавался в течении всего двух часов, о чем магазин заявил в Сети.