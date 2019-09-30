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Невероятная маскировка: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

Дарья Михалина
05:19 30.09.2019
В Интернете набирает популярность пост с фотографией, на которой дикое животное лежит в камнях и будто «слилось» с ними.
Невероятная маскировка: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
© Фото: Matthias Toedt dap-Zentralbild, globallookpress

Пользователи Сети озадачились поисками леопарда, ловко замаскировавшегося среди камней.

Кадр, снятый фотографом из Индии, был опубликован в Сети. За несколько дней он набрал тысячи репостов и лайков.

© BellaLack, Twitter

«Кто-то только что отправил это мне и спросил, могу ли я найти леопарда. Я была убеждена, что это шутка… пока не увидела леопарда. Найдете его?» - пишет одна из пользователей Twitter.

Несмотря на долгие поиски, многие так и не смогли распознать очертания дикого животного.

Правильный ответ спустя время опубликовали в Интернете. Однако, несмотря на указание на леопарда, не все смогли распознать хищника, невозмутимо лежащего в камнях и смотрящего прямо в камеру.

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