Невероятная маскировка: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

Пользователи Сети озадачились поисками леопарда, ловко замаскировавшегося среди камней.

Кадр, снятый фотографом из Индии, был опубликован в Сети. За несколько дней он набрал тысячи репостов и лайков.

© BellaLack, Twitter

«Кто-то только что отправил это мне и спросил, могу ли я найти леопарда. Я была убеждена, что это шутка… пока не увидела леопарда. Найдете его?» - пишет одна из пользователей Twitter.

Несмотря на долгие поиски, многие так и не смогли распознать очертания дикого животного.

Правильный ответ спустя время опубликовали в Интернете. Однако, несмотря на указание на леопарда, не все смогли распознать хищника, невозмутимо лежащего в камнях и смотрящего прямо в камеру.