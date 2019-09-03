Не терять надежду: родители нашли дочь, пропавшую в электричке 20 лет назад

История, достойная кинематографа, произошла с 24-летней Юлией Гориной, родившейся в Белоруссии. 20 лет назад, когда ей было всего четыре года, Юля потерялась в вечерней электричке Минск - Осиповичи, в которой ехала с родителями.

Два дня отец и мать блуждали по станциям, надеясь найти ребенка: опрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали колодцы в округе. Поиски не увенчались успехом. Тогда безутешные родители обратились в милицию. Но ни разосланные ориентировки, ни помощь СМИ не дали на одной зацепки - малышку так и не нашли.

Все эти годы разыскное дело не прекращалось. И вдруг в августе в Пуховичском отделе милиции раздался звонок от молодого человека из России.

«Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье, помнит, как потерялась в электричке», - сообщается на сайте МВД Республики Беларусь.

Активист-общественник нашел информацию о Юле в интернете по ключевым словам: «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок». И прочитал в газете «Оршанка» о потерявшейся Юлии Викторовне. Сомнения исчезли, когда совпало все, даже шрам на лбу.

Когда сотрудники разыскного отдела связались с девушкой, она вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата и сестру, а также то, что в 1999-м ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Для установления внешнего сходства была запрошены фотографии Юлии. А когда специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК девушки и ее предполагаемой мамы, вероятность материнства составила 99, 999%.

Родители девушки благодарят всех неравнодушных людей, которые участвовали в ее поиске. То, что их ребенок нашелся, спустя 20 лет, теперь они называют не иначе, как чудом. Все это время они жили, верили и не теряли надежду увидеть свою дочь. И это произошло.