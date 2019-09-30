Снова конфуз: Билан назвал жительницу Самары «фюрером»

Певец Дима Билан снова попал в неловкое положение во время приезда в Самару, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества «фюрером». Видео инцидента было опубликовано в соцсети.

Новый конфуз случился после скандального выступления Билана на Дне города в Самаре, на котором певец появился в нетрезвом виде. В этот раз артист приехал в городскую студию инклюзивного творчества, чтобы вручить сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану продемонстрировали работы, которые выполнили ученики студии, а после предложили спеть для него песню, на что он сказал по-немецки: «Да, мой дорогой фюрер».

Напомним, концерт Димы Билана на Дне города в Самаре стал резонансным. Очевидцы утверждают, что во время выступления он «вел себя неадекватно», не попадал в фонограмму, ронял микрофон и показывал неприличные жесты.