СМИ: Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украина временно закроет часть Черного моря в Одесской области в связи с проведением ракетных стрельб.

Мероприятия состоятся в Одесской области 3 и 4 октября. В это время доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом у населенного пункта Лебедевка будет запрещен, сообщает «Украинский милитарный портал».

Украинская сторона не в первый раз проведет ракетные стрельбы в Одесской области. В апреле этого года там была испытана системa крылатых ракет «Нептун», которая, по словам властей Украины, может поражать цели на дальности 300 километров.