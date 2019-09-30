СМИ: Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Мероприятия состоятся 3 и 4 октября.
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Украина временно закроет часть Черного моря в Одесской области в связи с проведением ракетных стрельб.
Мероприятия состоятся в Одесской области 3 и 4 октября. В это время доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом у населенного пункта Лебедевка будет запрещен, сообщает «Украинский милитарный портал».
Украинская сторона не в первый раз проведет ракетные стрельбы в Одесской области. В апреле этого года там была испытана системa крылатых ракет «Нептун», которая, по словам властей Украины, может поражать цели на дальности 300 километров.