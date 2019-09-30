Свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в дагестанском Дербенте, которую организовали в День города в это воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная церемония с самым большим количеством гостей.
«В книгу отдела записей актов гражданского состояния администрации города Дербента 29 сентября 2019 года внесены соответствующие данные 24 пар представителей 16 национальностей», - сказала начальник отдела ЗАГСа администрации Дербента Татьяна Марченко.
Рекорд зафиксировал присутствующий на торжестве главный редактор «Книги рекордов Гиннесса» Алексей Свистунов.
«Сегодня я с огромным удовольствием объявляю о том, что при десяти тысячах трехстах восьмидесяти двух свидетелях были установлены сразу два национальных рекорда - самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей», - сказал Свистунов.
Вторым достижением является количество гостей - 10382 человека, пишет ТАСС.