Свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса

«Сегодня я с огромным удовольствием объявляю о том, что при десяти тысячах трехстах восьмидесяти двух свидетелях были установлены сразу два национальных рекорда - самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей», - сказал Свистунов.

Свадьба в дагестанском Дербенте, которую организовали в День города в это воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная церемония с самым большим количеством гостей.

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