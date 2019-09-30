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Врачи перечислили первые симптомы рака печени

Дарья Михалина
03:47 30.09.2019
Симптомы проявляются на ранней стадии заболевания.
Врачи перечислили первые симптомы рака печени
© Фото: pixabay

Ученые назвали четыре симптома рака печени, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях.

В первую очередь врачи советуют обратить внимание на выносливость человека, так как быстрая утомляемость является одним из «тревожных звоночков».

Кроме того, потеря аппетита и возникновение отвращения к еде также могут предупреждать о проблемах со здоровьем.

Третьим симптомом специалисты назвали резкое похудение.

Также незамедлительно обратиться к врачу стоит при повышении температуры тела и треморе, пишет канал «Моя медицина».

Ранее американские ученые выяснили, какие люди наиболее склонны к заболеванию раком. 

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