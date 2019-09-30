В России потушили все лесные пожары

Все лесные пожары в России потушены, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

«На 00.00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», - говорится на сайте ведомства.

Известно, что за прошедшие сутки на территории страны были ликвидированы семь лесных пожаров на территории 94 гектара. Их тушили 100 человек, 24 единицы техники и 13 воздушных судов. Сейчас ни в одном регионе страны не действует режим чрезвычайной ситуации.

Этим летом лесные пожары затронули Сибирь, Якутию и Бурятию. По информации Авиалесоохраны, горели три миллиона гектаров леса.