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Захарова объяснила, зачем Лавров полетел в ООН на фоне скандала с визами США

Дарья Михалина
03:26 30.09.2019
По словам дипломата, проблемы с выдачей виз существуют уже не первый год.
Захарова объяснила, зачем Лавров полетел в ООН на фоне скандала с визами США
© Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда

Несмотря на проблему с выдачей виз, глава МИД РФ Сергей Лавров не отказался от поездки в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, чтобы от российской стороны был представитель. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», - рассказала дипломат.

При этом она добавила, что проблемы с визами начались достаточно давно.

«Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединенных Наций», - высказала свою позицию Захарова в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что члены российской делегации на 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке вовремя не получили визы Соединенных Штатов. На это глава МИД РФ Сергей Лавров предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

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