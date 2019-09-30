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Путин подписал закон об акцизах на топливо

Дарья Муромова
03:02 30.09.2019
Акциз на авиакеросин в ближайшие два года, как и планировалось раньше, останется на текущем уровне в 2800 рублей.
Путин подписал закон об акцизах на топливо
© Фото: West Coast Surfer, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает сохранение акцизов на авиакеросин в 2020-2022 годах на уровне текущего года, а также рост в 2020 году акциза на бензин пятого класса на 3,6% и акциза на дизтопливо на 3,4%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Акциз на авиакеросин в ближайшие два года, как и планировалось раньше, останется на текущем уровне в 2800 рублей. В 2022 году ставка акциза также не изменится. Акциз на дизельное топливо в 2020 году повысится на 3,4% до 8835 рублей, в 2021 году дойдет до 9188 рублей, а в 2022 году - до 9556 рублей.

Акциз на бензин пятого класса в 2020 году вырастет на 3,6% в сравнении с 2019 годом - до 12752 рублей за тонну. В 2021 году он составит 13262 рубля, в 2022 году - 13793 рубля. Акциз на бензин более низкого класса в 2020 году останется на уровне в 13100 рублей, в 2021 году увеличится до 13624 рублей, в 2022 году - до 14169 рублей.

В 2018 году повышение акцизов назвали одной из причин резкого роста цен на бензин и дизтопливо, поэтому их внепланово снижали в середине года. В январе 2019 года акцизы вернулись на прежний уровень, а цены на топливо стали сдерживать за счет других инструментов.

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