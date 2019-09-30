Политическое поражение Гуайдо: как США «восстанавливают демократию» в Венесуэле

Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро посетило накануне Москву.

На встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле, лидеры двух стан обсудили торговые вопросы, экономические отношения и военно-техническое сотрудничество.

«Я думаю, мы доказали, что можем совместно преодолевать любые трудности. Многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области», - заявил по итогам переговоров глава Венесуэлы.

Народные выступления против действующей власти Боливарианской республики практически сошли на нет. О попытке госпереворота, состоявшейся в январе этого года, теперь уже редко вспоминают.

Напомним, 26 января на заседании Совбеза ООН госсекретарь Майк Помпео объявил без каких-либо на то полномочий нового лидера республики – Хуана Гуайдо.

Однако сейчас самопровозглашенный президент постепенно ушел в тень. На публике он появляется сейчас крайне редко. Так, и США, и Гуайдо потерпели политическое поражение.

В свою очередь, пока Мадуро укрепляет свое положение в Венесуэле, Штаты ввели санкции против официальных лиц республики, а на «восстановление демократической власти в Венесуэле» намереваются выделить еще 52 миллиона долларов.

Тем временем, большая часть венесуэльцев понимает, в чем основной интерес США, - полный контроль над страной и ее нефтяными богатствами.