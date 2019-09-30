СМИ: Украина согласилась подписать «формулу Штайнмайера»

Украина согласилась на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время. Об этом заявили источники в дипломатических кругах.

«Украина устно подтвердила свои обязательства в этом плане», - пишут «Известия».

Также сообщается, что украинская сторона готова неукоснительно соблюдать Минские соглашения, в том числе в вопросе особого статуса Донбасса.

По мнению дипломатов, эти устные соглашения «вселяют сдержанный оптимизм» на дальнейшее урегулирование вопроса - Москва только приветствует такое развитие событий.

По другой информации, как только «формула Штайнмайера» будет подписана, саммит «нормандской четверки» организуют достаточно быстро. При этом, если Киев будет придерживаться такого курса, разрешение конфликта в Донбассе не заставит себя ждать.

«Формула Штайнмайера» была предложена президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает особый порядок самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.