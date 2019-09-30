Министра обороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о гордости за СС

Депутат Сейма Латвии Игорь Пименов призвал министра обороны страны Артиса Пабрикса уйти в отставку. Соответствующая просьба возникла после заявления Пабрикса о том, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.

Эти слова возмутили Пименова. По мнению политика, они «дискредитируют Латвию в Европе и мире».

«Это прославление военных действий германской армии», - заявил он в Facebook.

Пименов добавил, что позиция министра обороны Латвии не совместима с занимаемой им должностью.