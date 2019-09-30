Министра обороны Латвии призвали уйти в отставку из-за слов о гордости за СС
Ранее глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс назвал солдатов легиона CC гордостью государства и народа.
© Фото: Christian Spicker, via www.imago www.imago-images.de Globallookpress
Депутат Сейма Латвии Игорь Пименов призвал министра обороны страны Артиса Пабрикса уйти в отставку. Соответствующая просьба возникла после заявления Пабрикса о том, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
Эти слова возмутили Пименова. По мнению политика, они «дискредитируют Латвию в Европе и мире».
«Это прославление военных действий германской армии», - заявил он в Facebook.
Пименов добавил, что позиция министра обороны Латвии не совместима с занимаемой им должностью.
«Министр Пабрикс должен уйти в отставку», - заключил депутат.