Суровое ямальское селфи: экскаваторщик снял видео с помощью ковша

Необычное селфи с использованием, пожалуй, крупнейшей селфи-палки сделал экскаваторщик Александр из Ямало-Ненецкого автономного округа. Поставив телефон в ковш машины, он запечатлел себя внутри кабины.

Видеоролик был опубликован в Сети. У пользователи соцсетей он вызвал неоднозначную реакцию. Некоторых ролик позабавил, другие высказали позицию, что экскаваторщику следует не развлекаться, а вернуться к рабочим обязанностям.

Чтобы телефон не упал, в ковш мужчина набрал песка, сообщает «Север-Пресс». Горная порода помогла удержать гаджет и получить четкое изображение.