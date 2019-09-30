«Мисс Украина - 2019» отказалась говорить по-украински

Обладательница титула «Мисс Украина - 2019» Маргарита Паша не стала давать интервью местному СМИ на украинском языке, после чего разгорелся скандал.

Несколько дней назад представитель телеканала «1+1» Екатерина Осадчая заявила, что интервью с моделью не выйдет, потому что та отказалась разговаривать на украинском языке, пишет 24tv.ua.

На это отреагировала сама Паша, опубликовав посты на своей странице в Instagram на русском и украинском языках.

«Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает - отписываемся», - отметила девушка.

Через некоторое время Паша обратилась к своей аудитории на украинском языке. Она пояснила, что очень любит свою страну, в том числе за ее «многонациональность и поликультурность».

«Официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском языках являются абсолютной ложью», - пояснила Паша.

Она добавила, что в случае с Екатериной Осадчей отказ в интервью был связан исключительно с плохим самочувствием и переутомлением.