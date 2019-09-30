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В онкоцентре Блохина до конца недели будет работать комиссия Минздрава

Валентина Пескова
22:09 30.09.2019
Данная мера принята после обращения детских онкологов, пригрозивших уволиться, если не сменят руководство центра.
© Видео: Альянс Врачей, YouTube © Фото: НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Facebook

В онкологическом центре имени Блохина до 6 октября будет работать комиссия Минздрава. Результаты этой работы должны помочь быстрее разрешить конфликтные ситуации. Об этом заявил директор центра Иван Стилиди.

«Комиссия работает в центре по моей инициативе, работает большая комиссия в составе 18 человек. Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже две недели. 6 октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии», - сказал Стилиди журналистам.

По оценке директора центра, объективная оценка сложившейся в центре ситуации должна прояснить некоторые вещи и помочь выбрать правильный баланс.  

Напомним, в СМИ было распространено видеообращение медиков центра, которые утверждают, что их «травит начальство», а зарплату начисляют не прозрачным способом. В ответ на это руководство онкоцентра обратилось в Минздрав с просьбой дать оценку действиям своих сотрудников.

На видеозапись уже также отреагировали в Кремле, выразив надежду, что в Минздраве разберутся с ситуацией, возникшей в онкоцентре Блохина.

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