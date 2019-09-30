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Небензя: Запад придумывает отговорки, чтобы не участвовать в восстановлении Сирии

Валентина Пескова
22:39 30.09.2019
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об этом по итогам встречи Совета Безопасности.
Небензя: Запад придумывает отговорки, чтобы не участвовать в восстановлении Сирии
© Фото: Mouneb Taim ZUMAPRESS.com Globallookpress

Страны Запада придумывают новые предлоги, позволяющие им не участвовать в восстановлении Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии», - цитирует Небензю РИА Новости по итогам встречи Совбеза по Сирии.

По словам российского постпреда, еще недавно западные страны утверждали, что для восстановления Сирии требуется создание сирийского конституционного комитета. Однако теперь с их стороны появляются новые предлоги для усилий по реконструкции.

Василий Небензя также поприветствовал проведение 30 октября первого заседания Конституционного комитета Сирии. Он пообещал, что представительством от России никто не будет разочарован, однако конкретных имен участников не назвал.

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