Глава онкоцентра Блохина считает, что конфликт врачей и руководства подстрекает кто-то извне

Директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди считает, что обращение врачей с ультиматумом об увольнении обращено к нему. По словам Стилиди, причиной претензий является недовольство тем, что новая администрация начала наводить порядок и устанавливать новые правила.

При этом, отметил он, за происходящим может стоять «некая группа вне онкологического центра, которая пытается умело дирижировать настроением наших коллег и руками сотрудников устроить конфликт с администрацией».

Директор добавил, что детские онкологи центра, записавшие видеообращение, пока не принесли заявления на увольнения.

Он также прокомментировал тему с зарплатами сотрудников и заявил, что в июле этого года они действительно были снижены на 30%, но в августе соответствовали уровню июня.

В среднем в период с января по июнь 2019 года медсестры получали 86 тысяч рублей, санитарки - 66 тысяч рублей, врачи - 119 тысяч рублей, а научные сотрудники 130 тысяч рублей, сказал Стилиди.

Он заверил, что базовые препараты для онкологического лечения есть и ими учреждение обеспечивает даже другие центры, однако есть препараты, которые «нужны конкретному больному, а такое предсказать трудно, поэтому и появляются новости о том, что их не хватает».

В настоящее время в центре работает комиссия из министерства здравоохранения, которая даст объективную оценку ситуации.

Напомним, все детские онкологи центра Блохина написали заявления об увольнении. Медики опубликовали в YouTube видеообращение, в котором они сообщили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет «травить» новое начальство и заработную плату не начнут начислять прозрачным образом.