«Вопреки здравому смыслу»: МИД РФ выразил недоумение новыми санкциями США

Министерство иностранных дел России выразило крайнее недоумение новым пакетом антироссийских санкций, введенных США 30 сентября.

Как напоминает ведомство, под санкции попали произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов.

«Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным», - говорится в заявлении МИД РФ.

При этом в отношении некоторых указанных в списке США лиц санкции по непонятным причинам вводятся уже во второй или в третий раз, что говорит о недостатке фантазии у авторов списка, предполагает дипведомство.

В МИДе предупреждают, что данный антироссийский шаг не останется без ответа. А также заявляют, что американские должностные лица, продлевающие санкции, «идут на поводу у откровенных русофобов».

«Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», - заявили в ведомстве.

Минфин США 30 сентября объявил о введении санкций против двух россиян и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, за якобы «вмешательство в выборы» в конгресс в 2018 году. При этом сам Евгений Пригожин также находится под санкциями.