Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В онкоцентре Блохина попросили Минздрав дать оценку действиям их врачей

Валентина Пескова
21:04 30.09.2019
Несколько детских онкологов центра записали видеообращение с угрозой уволиться, в случае, если не сменят их руководство.
© Видео: Альянс Врачей, YouTube © Фото: НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина Facebook

Руководство онкоцентра Блохина направило письмо президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, а также директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елене Байбариной с просьбой дать оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного головного мозга.

Данная просьба была озвучена после того, как в распоряжении СМИ появилось видеообращение четырех детских онкологов центра, которые угрожают уволиться в полном составе, если не сменят руководство клиники.

«Руководство НМИЦ онкологии имени Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантологии костного мозга», - сообщили в пресс-службе онкоцентра.

При этом в пресс-службе также отметили, что в данный момент в отделе кадров онкоцентра нет ни одного заявления об уходе от врачей, оказывающих медицинскую помощь детям.

Напомним, в видеообращении медики утверждают, что их «травит начальство», а зарплату начисляют не прозрачным способом.

На данную видеозапись уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что в Минздраве разберутся с ситуацией, возникшей в онкоцентре Блохина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.09.2019, 14:08
МИД обвинил США в развязывании визовой войны
Дата30.09.2019, 21:20
Скорострельная стрельба из «Акации»: кадры учений в Кузбассе
Дата29.09.2019, 23:23
Россиянка Сидорова взяла золото в прыжках с шестом на ЧМ-2019
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата30.09.2019, 12:59
Российская компания планирует создать космический транспортный корабль
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:20 Армия
Видео
Скорострельная стрельба из «Акации»: кадры учений в Кузбассе
21:04 В стране и мире
Видео
В онкоцентре Блохина попросили Минздрав дать оценку действиям их врачей
20:50 Армия
Хочу служить: в РФ растет число желающих попасть в армию, несмотря на отсрочку
20:40 Армия
Штрафы для уклонистов от армии хотят увеличить
20:26 В стране и мире
В одно касание: в Android появились новые удобные функции
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врачи перечислили первые симптомы рака печени
Видео
Пушистый переполох: в аэропорт Домодедово забежала лиса
Видео
Матч сборных Казахстана и Грузии завершился массовой дракой: видео
Видео
Свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса
Видео
В Сочи взорвался прогулочный катер: видео
Видео
Ожесточенная борьба мужчины с двумя собаками за елку попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.