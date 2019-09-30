В онкоцентре Блохина попросили Минздрав дать оценку действиям их врачей

Руководство онкоцентра Блохина направило письмо президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, а также директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елене Байбариной с просьбой дать оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного головного мозга.

Данная просьба была озвучена после того, как в распоряжении СМИ появилось видеообращение четырех детских онкологов центра, которые угрожают уволиться в полном составе, если не сменят руководство клиники.

«Руководство НМИЦ онкологии имени Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантологии костного мозга», - сообщили в пресс-службе онкоцентра.

При этом в пресс-службе также отметили, что в данный момент в отделе кадров онкоцентра нет ни одного заявления об уходе от врачей, оказывающих медицинскую помощь детям.

Напомним, в видеообращении медики утверждают, что их «травит начальство», а зарплату начисляют не прозрачным способом.

На данную видеозапись уже отреагировали в Кремле, выразив надежду, что в Минздраве разберутся с ситуацией, возникшей в онкоцентре Блохина.