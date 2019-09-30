В одно касание: в Android появились новые удобные функции

В магазине приложений Google Play добавили несколько полезных функций для владельцев смартфонов с системой Android.

Теперь они смогут создавать список желаемых приложений и игр, подписываться на обновления и информацию о них, а после одним разом удалять все эти подписки. Ранее для отмены подписок это необходимо было делать с каждым приложением по отдельности. Таким образом теперь несколько функций будут объединены на одной кнопке.

В настоящее время данную опцию только испытывают, поэтому она доступна для узкого круга лиц, сообщает Androidpolice.com. Однако в будущем распространится на все устройства с новой операционной системой.