Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Устинова

Рассмотрение дела актера Павла Устинова в суде вызвало недопустимую критику в СМИ, а также породило «откровенную травлю» в соцсетях в адрес председательствовавшего по делу судьи Тверского суда. Об этом заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

«(Публикации. - Ред.) …содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи (Тверского суда)», - цитирует РИА Новости пресс-службу.

Как отметили в городском суде, там приветствуют взвешенные и ответственные аналитические рассуждения, отражающие «неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия». Однако ряд публикаций по этой теме расцениваются, как «неприемлемое вмешательство, проявление неуважения к суду» и «провокация».

Напомним, изначально Тверской суд вынес Устинову приговор в 3,5 года колонии за вывихнутое плечо сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции 3 августа. Однако после реальный срок был заменен на год условно.