СМИ: первую партию самых дорогих iPhone раскупили в России за 10 дней

В России за первые десять дней продажи раскупили первую партию дорогостоящих iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Мах. Кроме того, в интернет-магазине Apple уже закончились iPhone 11 в зеленом и фиолетовом цветах.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, за неделю с момента старта продаж покупатели приобрели 40 тысяч новых iPhone.

Что касается доступных моделей iPhone 11 Pro и Pro Мах, они теперь появятся в продаже только к концу октября. Также в последних числах месяца или в начале ноября ожидаются поставки фиолетовых iPhone 11, и через три-четыре недели - версии смартфона в зеленом цвете. Сейчас покупателям доступны гаджеты только с большим объемом памяти.

Впрочем, данную информацию не подтверждает ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как написал он в соцсети, продажи iPhone 11 в России обновили новый антирекорд.

«За шесть дней падение год к году 20%, если сравнивать все три 11-х против трех прошлогодних», - сообщил аналитик в Twitter.

При этом официальные цифры по количеству проданных новых смартфонов Apple в России пока не приводятся.