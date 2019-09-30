Зеленский уволил секретаря СНБО

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Как отмечают украинские СМИ, глава государства принял решение подписать прошение Данилюка об отставке после серии консультаций, которые он провел по возвращении из США.

Заявление об отставке Данилюк написал на прошлой неделе, до поездки Зеленского в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Пост секретаря СНБО Данилюк занимал с 28 мая. До этого он был заместителем главы администрации президента Украины, министром финансов и советником по международной политике и экономике Зеленского на президентских выборах.