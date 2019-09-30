После проверки Роскачества «Лента» сняла с продажи шоколадные шарики

Ритейлер «Лента» снял с продажи партию шоколадных шариков для завтрака после заявления Роскачества об обнаружении токсина, который является опасным для почек. После проведенной проверки сухой завтрак вернулся на прилавки.

«Совместно с поставщиком мы провели дополнительную проверку продукции и корректирующие мероприятия. В настоящее время шарики вернулись в продажу, нарушений в них не выявлено», - рассказали RNS в пресс-службе «Ленты».

В сентябре Роскачество сообщило, что в шоколадных шариках «Лента», «Дансония», «ВкусВилл», «О’кей» и Nesquik специалисты нашли токсин - охратоксин А. По информации ведомства, охратоксин А негативным образом сказывается на почках, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания, которые связаны с канцерогенными и цитотоксическими свойствами токсина.