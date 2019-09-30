Кадры пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк
Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Поставленные цели пуска были достигнуты.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования.
В сообщении военного ведомства говорится, что эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку - полуостров Камчатка.
«Тополь-М» - российский ракетный комплекс стратегического назначения c межконтинентальной баллистической ракетой. Существуют шахтная и подвижная версии комплекса.
В 2011 году МО РФ отказалось от дальнейших закупок ракетных комплексов «Тополь-М» в пользу дальнейшего развертывания МБР РС-24 «Ярс».
В начале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на комплексы «Ярс» будут перевооружены четыре ракетных полка.